2019/03/06 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ردا على إطلاق بالونات متفجرة

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