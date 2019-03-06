كين يُحلق بإنجاز خاص في تاريخ توتنهام

2019/03/06 | 01:09

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نجح النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، في افتتاح أهداف فريقه

أمام بوروسيا دورتموند في المباراة المقامة حاليا على ملعب سيجنال

إيدونا بارك، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.وجاء هدف كين في الدقيقة 49، ليزيد معاناة أصحاب الأرض، بعد الخسارة

في مباراة الذهاب بنتيجة (3/0)، على ملعب ويمبلي.

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