أياكس ينزع تاج أوروبا عن ريال مدريد بفضيحة مدوية

2019/03/06 | 01:09

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حقق أياكس أمستردام انتصارا عريضا على ريال مدريد، بنتيجة (4-1) بإياب

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليُطيح بحامل اللقب في آخر 3 مواسم على

التوالي، ويتأهل لربع النهائي.وسجل الأهداف لأياكس زياش في الدقيقة (7)، ونيريس (18)، وتاديتش (62)،

وشوني (72)، بينما أسينسيو سجل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة

70.

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