2019/03/06 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الليلة موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال أغارت بصاروخين على موقعٍ لحركة حماس في محررة نتساريم وسط قطاع غزة، فيما أكدت وزارة الصحة عدم وقوع إصابات في القصف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “إن مقاتلات حربية وطائرات أخرى أغارت الليلة على عدد من الأهداف داخل مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة ردًّا على اطلاق بالونات متفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل”.

وقال الجيش “إنه ينظر ببالغ الخطورة الى محاولة المساس بمواطني إسرائيل وسيواصل العمل بقوة ضد هذه النشاطات”، محملا حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

في ذات السياق، أصيب مساء الثلاثاء شابين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال يقصف موقعا للقسام في غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال يقصف موقعا للقسام في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).