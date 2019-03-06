أمريكا تفرض عقوبات على حركة النجباء وتضعها على قائمة الارهاب

2019/03/06 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الاميركية، عن إضافتها حركة النجباء الى لائحة المنظمات الارهابية.

وحركة النجباء انقسمت عن عصائب أهل الحق عام 2013 ويقودها أكرم الكعبي.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة النجباء الإسلامية المتشددة التي تضم نحو عشرة آلاف.

وتنشط هذه الحركة في العراق وسوريا وهي موالية أيضا لإيران.



وذكرت رويترز في 2017 أنها تساعد طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، وجاهر قادتها بدعم إيران.

وتتنامي مخاوف واشنطن بشأن تلك الجماعة.



ففي سبتمبر أيلول، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو، قانون (عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران) الذي يستهدفها وجماعة أخرى.



وقدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك تشريعا مماثلا في يناير كانون الثاني.

والكعبي رجل دين فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2008 لتهديده أمن العراق واستقراره.

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