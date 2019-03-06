2019/03/06 | 01:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الدفاع.. بانتظار دفع العجلة 2019/3/5) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HNGlCmzDDNQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الدفاع.. بانتظار دفع العجلة 2019/3/5) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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