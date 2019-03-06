دوري أبطال آسيا: الأهلي السعودي يتغلّب على السد القطري بفضل السومة

2019/03/06 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل السومة الهدفين (32 من ركلة جزاء) و76.وفي المجموعة ذاتها، تعادل بيرسيبوليس الإيراني، وصيف بطل الموسم الماضي، مع ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف للكرواتي ماريو بوديمير (25) مقابل هدف لمارات بيكماييف (5).وتقام الجولة الثانية في 12 آذار/مارس الحالي فيلعب السد مع بيرسيبوليس، وباختاكور مع الأهلي.

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