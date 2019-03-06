2019/03/06 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق آياكس أمستردام من تحقيق فوز رائع على منافسه ريال مدريد، في المبارة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ 16، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وآياكس (١-٤) في دوري أبطال أوروربا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وآياكس (١-٤) في دوري أبطال أوروربا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).