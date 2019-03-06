ريال مدريد يودع بطولته المفضلة و توتنهام يعبر للدور القادم

2019/03/06 | 01:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مدريد بعد فوزه في ملعب ” يوهان كرويف ارينا ” بالعاصمة الهولندية امستردام بنتيجة هدفين لهدف واحد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ، خسر بطل دوري الأبطال لاخر ثلاثة نسخ من البطولة بنتيجة ثقيلة في أرضه و بين جمهوره بنتيجة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف يتيم أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي ، […]

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