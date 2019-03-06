توتنهام يتأهل لدور ربع النهائي من دوري ابطال للمرة الاولى منذ 8سنوات

2019/03/06 | 01:42

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تأهل توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني في ملعبه سيجنال إيدونا بارك بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16.

وسجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدف فوز السبيرز بالمباراة، في الدقيقة 49، ليفوز توتنهام بمجموع المباراتين (4-0).

رغبة دورتموند في الضغط بكثافة هجومية من البداية ظهرت مع إعلان المدرب لوسيان فافر تشكيلته، بالدفع بقوته الضاربة، باعتماده على الرباعي ماركو رويس، ماريو جوتزه، جادون سانشو وباكو ألكاسير في خط الهجوم.

ودانت السيطرة بالفعل لأسود الفيستيفال مع بداية المباراة، لكن الخطورة غابت عن محاولات أصحاب الأرض في الدقائق الـ10 الأولى.

وكاد رويس أن يفتتح النتيجة بعد مرور 11 دقيقة، بعدما تهيأت له كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينقض المدافع البلجيكي يان فيرتونخين على الكرة ويبعدها ببسالة من أمام قائد دورتموند.

وفي الدقيقة 16، أرسل مانويل أكانجي تمريرة طولية إلى قلب منطقة الجزاء، ليتسلمها ألكاسير، قبل أن يوجهها بيمناه، لكن تسديدته علت العارضة، لتضيع فرصة إحراز هدف التقدم.

وجاءت أول فرصة للضيوف من توغل للكوري الجنوبي هيونج مين سون، لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وأطلق رويس تسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس الفرنسي هوجو لوريس تصدى لها ببراعة على مرتين.

وكان دورتموند على مقربة من تسجيل أكثر من هدف في بعد وابل من الهجمات المتتالية، لكن براعة لوريس حالت دون ذلك.

وأبعد حارس السبيرز تسديدة قوية من سانشو، ليواصل تألقه أمام طوفان هجمات أصحاب الأرض.

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