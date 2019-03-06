ريال مدريد يودع دوري ابطال اوروبا بعد خسارة مذلة امام اياكس 1-4

2019/03/06 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق أياكس أمستردام انتصارا عريضا على ريال مدريد، بنتيجة (4-1) بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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