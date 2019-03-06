العراق وأزمة الكهرباء في صيف 2019

2019/03/06 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل * بعد مرور قرن على دخول الكهرباء الى العراق والى يومنا هذا ، لازال يعاني من ازمة الكهرباء رغم

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