زياش - الفوز على ريال مدريد يضاعف آمالنا

2019/03/06 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحقق أياكس فوزاً تاريخياً 4-1 على مضيفه ريال مدريد ليتأهل إلى ربع النهائي.

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