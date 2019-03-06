الشرطة الفرنسية تطلق النار على سجينا طعن أحد الحراس في أحد السجون شمال غربي البلاد

2019/03/06 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وحدات التدخل الخاص التابعة للشرطة الفرنسية مساء أمس الثلاثاء النار على سجين وزوجته في سجن كوندي سور سانت بعد قيام السجين بطعن حارسين في السجن قبل أن يتحصن في غرفة بصحبة زوجته.

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