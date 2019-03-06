2019/03/06 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أنه لا أحد يستطيع تعكير صفو السلام في فنزويلا، ولا أي عدوان خارجي أو داخلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مادورو: لا أحد يستطيع تعكير صفو السلام في فنزويلا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مادورو: لا أحد يستطيع تعكير صفو السلام في فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).