الأمم المتحدة: حجم الاتجار غير المشروع للأعضاء في العام يصل إلى 600 مليون دولار

2019/03/06 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المؤتمر الإقليمي الأول المعني بالاتجار بالأشخاص والأعضاء والأنسجة، الذي افتتح في غواتيمالا، أن حجم الاتجار غير المشروع للأعضاء في العام الواحد يصل إلى 600 مليون دولار.وفقا لصحيفة برنسا لاتينا.

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