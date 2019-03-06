ترامب يعرب عن أسفه لعدم ترشح هيلاري كلينتون للانتخابات الرئاسية المقبلة

2019/03/06 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه الشديد، لعدم تمكنه من تنافس هيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

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