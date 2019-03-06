2019/03/06 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع مؤشر "نيكي" القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

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