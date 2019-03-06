شاهد.. لاعب أياكس يذل حارس مرمى ريال مدريد

2019/03/06 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

دق الدنماركي لاسه شوني، أياكس الهولندي، المسمار الأخير في نعش ريال مدريد، بإحرازه الهدف الرابع في مرماه، خلال لقاء الإياب، الذي جمعهما ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل لاسه شوني الهدف الرابع للضيوف، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى أسكن الكرة في الزاوية البعيدة اليمنى من فوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في الدقيقة الـ 72 من زمن اللقاء، الذي جمعمها اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.





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المصدر: RT

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