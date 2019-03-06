2019/03/06 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيارات تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية إذا لم تنزع سلاحها النووي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولتون: واشنطن تدرس خيارات لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولتون: واشنطن تدرس خيارات لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).