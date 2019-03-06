2019/03/06 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ودع ريال مدريد حامل اللقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور الستة عشر بعدما خسر على أرضه 4-1 إيابا أمام أياكس أمستردام الذي تفوق 5-3 في مجموع المباراتين يوم الثلاثاء.وأكملت الهزيمة أسبوعا مؤلما لريال الذي سيخرج من الموسم دون أي لقب بعد هزيمتين متتاليتين أمام برشلونة ليودع كأس ملك إسبانيا وتنتهي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الريال يودع دوري الأبطال بعد هزيمة رباعية امام أياكس NAS | موقع ناس الرسمي.

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