2019/03/06 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أرجأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من جديد نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام.وهذه المسألة حساسة للغاية لأن الشركات التي يرد اسمها في قاعدة بيانات من هذا القبيل قد تتعرض لمقاطعة أو تصفية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة ترجئ مجددا إعلان أسماء الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة ترجئ مجددا إعلان أسماء الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة ترجئ مجددا إعلان أسماء الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).