2019/03/06 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن المئات من أعضاء تنظيم داعش استسلموا لدى مغادرتهم آخر جيب للتنظيم المتشدد في شرق سوريا وسط أكثر من 6500 شخص، معظمهم مدنيون، جرى إجلاؤهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتواجه داعش الهزيمة في قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استسلام المئات من أعضاء تنظيم داعش في الباغوز NAS | موقع ناس الرسمي.

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