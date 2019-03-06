2019/03/06 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأربعاء أنّ عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرّضوا منذ بداية العام إلى “موجة هجمات الكترونية” مما عرّضهم لـ”خطر داهم” مع تصاعد القمع ضدّ المعارضين في البلاد.وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّه منذ بداية كانون الثاني/يناير 2019 قام فريق فنّي تابع لها بتحليل “عشرات الرسائل المشتبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هجمات إلكترونية على معارضين في مصر NAS | موقع ناس الرسمي.

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