فائز السراج: ليبيا ستجري الانتخابات بحلول نهاية العام

2019/03/06 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الثلاثاء إن ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام.

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