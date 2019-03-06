المتشددون في السلطة الجزائرية يرفضون الانفتاح على مطالب الشارع

2019/03/06 | 05:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر – تصطدم رغبة العديد من رموز السلطة الجزائرية، في الذهاب إلى تسوية سريعة للوضع السياسي المتأزم في البلاد، وتقديم تنازلات للشارع

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