القط الإيراني قاسم سليماني يستعرض عضلاته السياسية

2019/03/06 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظر إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي يقود فيلق القدس منذ العام 2001،على أنه صاحب نفوذ واسع، وقد ظهر هذا النفوذ إلى

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