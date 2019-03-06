السلطات الأمريكية تبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا

2019/03/06 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيارات تشديد العقوبات ضد فنزويلا، مشيرا إلى أنه تم بحث الثلاثاء فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

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