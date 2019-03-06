في يوم الإضراب.. هكذا بدت الخرطوم

2019/03/06 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كالعادة كان الصيادلة والأطباء أكثر الفئات المهنية تنفيذا للإضراب العام الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه من قوى المعارضة يوم الثلاثاء،

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