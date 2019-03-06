2019/03/06 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن على مستوى رؤساء الأركان من تعزز الثقة ومن مصلحة البلدين مشيرا إلى أن هذه الاتصالات تؤثر بشكل إيجابي على العلاقات الثنائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الروسي لدى واشنطن: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى رؤساء الأركان تعزز الثقة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الروسي لدى واشنطن: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى رؤساء الأركان تعزز الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).