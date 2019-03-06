دراسة: المستهلك الأميركي يدفع ثمن الحرب التجارية

2019/03/06 | 06:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة -أجراها خبراء اقتصاد في الاحتياطي الفدرالي الأميركي وجامعتي برينستون وكولومبيا- أن الاقتصاد والمستهلكين الأميركيين هم الخاسر الأكبر جراء الحرب التجارية

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