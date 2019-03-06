مصدر: الفياض نائب لرئيس مجلس الوزراء مقابل تخليه عن منصب وزير الداخلية

2019/03/06 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر من مصدر سياسي رفيع، أن تحالف "البناء" بزعامة هادي العامري، ما يزال "مصرا" على تقديم الفياض كمرشح وحيد لمنصب وزير الداخلية في الجلسة المقبلة للبرلمان.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" في عددها الصادر اليوم الاربعاء عن المصدر قوله ان "الحوارات بين تحالفي الإصلاح والإعمار من جهة، وتحالف البناء، بشأن تسوية ترشيح الفياض لوزارة الداخلية شبه متوقفة"، مؤكداً "ان "تحالف البناء مصرّ على مرشحه، وتحالف الإصلاح مصر على رفضه".

لكنه أشار إلى "وجود تحرك داخل تحالف البناء يقضي بالانتقال إلى الخطة (ب) في حال وصلت مفاوضات ترشيح الفياض إلى طريق مسدود"، موضّحاً أن "حديثاً يجري داخل تحالف البناء، يقضي باختيار شخصية غير الفياض (لم يسمها) للمنصب على أن يشغل الأخير منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، أو الاحتفاظ بمنصبه الحالي كمستشار للأمن الوطني".

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