دبابة واجهت مصيرا صعبا في سوريا تعود إلى الوطن

2019/03/06 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي معرض جوّال لغنائم الحرب السورية ضد الإرهاب على دبابة خاضت تجربة صعبة.

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