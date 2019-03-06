دائرة الفنون تنجز تمثال للبطلة

2019/03/06 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الفنون التابعة الى وزارة الثقافة والسياحة والآثار ،اليوم الاربعاء، الانتهاء من اللمسات الاخيرة لازاحة الستار عن تمثال "أم قصي" بمناسبة عيد المرأة العالمي.

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