ابو مهدي المهندس يبحث مع الهندسة العسكرية تقديم الخدمات الطارئة للبصرة

2019/03/06 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عقد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، امس الثلاثاء، اجتماعا في مكتب الهندسة العسكرية بمحافظة البصرة.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس عقد، اليوم، اجتماعا في مكتب الهندسة العسكرية بمحافظة البصرة.

وأضاف، ان الاجتماع بحث موضوعات الخدمات الطارئة التي يعتزم الحشد الشعبي تقديمها في عدد من المناطق والأحياء بالتعاون مع الجهات الرسمية المركزية والمحلية.

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