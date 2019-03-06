اوغلو: العرب والتركمان همشوا من قبل الكرد ومن حقهم التخوف والقلق

2019/03/06 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو الجبهة التركمانية نيازي معمار اوغلو، ان 800 الف مواطن كردي ادخلوا لكركوك من اجل تغييرها ديموغرافيا، مضيفاً ان هناك تهديدات كردية تتوعد العرب

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