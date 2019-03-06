مسؤولة حكومية تتعهد باكتفاء ذاتي وحصر المنتج بالأسواق بـ

2019/03/06 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأت مدير المعارض في وزارة الصناعة والمعادن هناء حسين، ان الصناعة العراقية قادرة على تغطية السوق المحلية والاستغناء عن المنتجات المستوردة .

وقالت حسين في بيان ورد لشفق نيوز اليوم الاربعاء، ان "مؤسسات الوزارة ومعاملها قادرة على تغطية السوق العراقية بكثير من المنتجات الوطنية التي تضاهي بل وتتفوق على المنتجات الاجنبية المستوردة، مبينة، ان "المنتجات العراقية تتناسب مع حاجة هذا السوق والمتوافقة تماما مع التقييس والسيطرة النوعية".

واضافت، ان "الغاية من هذا المعرض، هو لاثبات علو كعب الصناعة العراقية، والتي تحمل الطموح بايصال العراق الى مرحلة يستغني بها عن الكثير من المنتجات الاجنبية واستبدالها بالمنتجات الوطنية بمختلف القطاعات ".

وتابعت، ان "الاعتماد على المصانع والمنتجات العراقية الفاخرة مهمة وطنية، ستساهم بتقدم البلد، وستوجد مصادر اخرى لرفد ميزانية البلد غير المصدر الرئيس ، النفط، فضلا عن انها ستوفر ايدي عاملة وستساعد على القضاء على البطالة".

ودعت حسين مؤسسات البلد كافة واصحاب الشركات في القطاع الخاص "بزيارة المعرض ومن ثم رسم الخطط المستقبلية بالتنسيق مع كافة الوزارات ، والشروع بالمشروع الوطني (صنع في العراق)".

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