العكيلي: القانون يلزم كردستان باخراج القوات الاميركية بالتزامن مع بغداد

2019/03/06 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الخبير الامني صباح العكيلي، الاربعاء، ان القانون والدستور العراقي يسري على جميع الاراضي العراقية، اذ لايمكن ان يكون الاقليم خارج اي اتفاقية عراقية، لافتا الى ان قرار اخراج القوات الاميركية من العراق سيكون ملزماً للاقليم بتنفيذه.وقال العكيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تشريع البرلمان لقانون اخراج القوات الاميركية من العراق سيكون ملزماً […]

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