2019/03/06 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / معهد البترول : ارتفاع مخزون النفط الخام الامريكي 7.3 مليون

واع / بغداد / متابعة

اعلن معهد البترول الأمريكي ، الاربعاء ، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 7.3 مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس آذار إلى 451.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما ارتفعت 1.1 مليون برميل.

أظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي ارتفع 363 ألف برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 391 ألف برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بتسجيل انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات المعهد.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 801 ألف برميل يوميا إلى 6.9 مليون برميل يوميا.

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