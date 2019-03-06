وزير الثقافة يهنئ مديرية اعلام الحشد الشعبي لحصدها الذهبية في مهرجان 3×3

2019/03/06 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هنأ وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني،امس الثلاثاء، مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بحصولها على الجائزة الاولى عن فيلم الانيميشن القصير “معزوفتي”.

وقال الحمداني في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “حصول فلم ” معزوفتي ” على الجائزة الذهبية الأولى في المهرجان الذي اقامه مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق من بين 900 فيلم منافس دليل على رصانة العمل وابداع القائمين عليه”.

واضاف الحمداني ، ان “الحشد الشعبي يثبت مرة اخرى انه صانع للحياة والانسانية وثقافة المواطنة الصحيحة”، معربا عن دعمه لـ”الأفلام التي تجسد انتصارات الحشد الشعبي وتضحيات المقاتلين و تخلد الشهداء وتوثق جرائم داعش”.

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