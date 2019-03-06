فيلم من انتاج الحشد ينتزع ذهبية الأمم المتحدة من بين 900 منافس

2019/03/06 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فاز فيلم الانيميشن “معزوفتي” القصير من انتاج مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، امس الثلاثاء، بالجائزة الذهبية الأولى في مهرجان حقوق الإنسان الذي يقيمه مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق من بين 900 فيلم منافس.

وقال مسؤول القسم الفني في المديرية مرتضى العامري في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “فيلم الانيميشن “معزوفتي” القصير ( ثلاث دقائق) من انتاج مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي فاز، اليوم، بالجائزة الذهبية الأولى في مهرجان حقوق الانسان الذي يقيمه مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق على هامش مهرجان (3 دقائق في 3 ايام) بالتعاون مع شركة مدينة الفن للانتاج السينمائي والتلفزيوني”.

وأضاف العامري وهو مخرج الفيلم، أن “لجنة التحكيم كانت شديدة جدا في الاختيار وتنصيب الفائز من بين 900 فيلم منافس”، مشيرا إلى أن “هيئة الحشد الشعبي تعكف على إنتاج عدد من الأفلام التي تجسد انتصارات الحشد الشعبي وتضحيات المقاتلين و تخلد الشهداء وتوثق جرائم داعش”.

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