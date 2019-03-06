الوقف الشيعي في ذي قار بحاجة لخمسة مليارات دينار لانجاز مشاريعه المتلكئة

2019/03/06 | 09:04

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قال ديوان الوقف الشيعي في محافظة ذي قار انه بحاجة لخمسة مليارات دينار عراقي لانجاز مشاريعه المتلكئة في المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:

قال ديوان الوقف الشيعي في محافظة ذي قار انه بحاجة لخمسة مليارات دينار عراقي لانجاز مشاريعه المتلكئة في المحافظة .

وذكر مدير الوقف احمد عبد الكريم لشبكة اخبار الناصرية ، ان لدى الوقف 15 مشروعا متلكئا في مناطق متفرقة من المحافظة وهي بحاجة الى قرابة الخمسة مليارات دينار لانجازها .

واوضح ان الديوان سيعمل على انجاز ما نسبته 50% من تلك المشاريع في العام الحالي 2019 ، على ان يتم التركيز على المشاريع ذات نسب الانجاز المتقدمة .

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