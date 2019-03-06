2019/03/06 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..استشهد 12 مدنيا وأصيب 15 آخرون جراء انفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين أحدهما في منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقى والآخر في قرية مراغة بالريف الجنوبي للمدينة.وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن “لغما من مخلفات تنظيم “ داعش” الإرهابي انفجر أثناء مرور شاحنة تقل عمالا في قرية مراغة بالريف الجنوبي لحلب ما تسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخلف داعش الحربية تقتل 27 مدنيا في سوريا alansaar.

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