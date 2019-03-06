2019/03/06 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عودة سفيرها سهيل محمود إلى الهند عقب انتهاء المشاورات في إسلام آباد، مؤكدة أنه جرى إبلاغ القائم بأعمال السفير الهندي في البلاد بذلك.وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان “التزام باكستان بمواصلة الاتصالات الأسبوعية على مستوى إدارات العمليات القتالية”.واستدعت باكستان سفيرها لدى الهند للتشاور في 18 فبراير الماضي، إثر توتر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باكستان تعلن عودة سفيرها إلى الهند alansaar.

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