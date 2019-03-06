استقرار تصدير الخام بمعدل 3 ملايين و350 ألف برميل يوميا

2019/03/06 | 09:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت شركة نفط البصرة، الاربعاء، عن استقرار معدل تصدير الخام عبر الموانئ النفطية بواقع ثلاثة ملايين و350 الف برميل يوميا.





وقال مدير عام الشركة احسان عبد الجبار في تصريح صحافي نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تصدير النفط الخام عبر الموانئ يتم بشكل مستقر بواقع ثلاثة ملايين و350 الف برميل يوميا، مع الابقاء على سقف انتاج خام البصرة كما هو عليه وهو ثلاثة ملايين برميل يوميا بهدف تحسين اسعار النفط بالسوق والحفاظ على اقتصاديات البلدان المنتجة والدول الاخرى والالتزام بقرارات منظمة (اوبك) الاخيرة لتحقيق التوازن في السوق النفطية عالميا".

واشار عبد الجبار الى ان "عقد استثمار مشروع الجنوب المتكامل مازال قيد النقاش التجاري مع الشركاء الدوليين، إذ ترغب وزارة النفط وشركتا (اكسون موبيل) الاميركية و(بتروتشاينا) الصينية في متابعة النقاش للتوصل الى صيغة تجارية حول توزيع نسبة الارباح لهذا المشروع"، مبينا أن "المشروع يشمل تطوير عدد من الحقول وكذلك تعزيز صادرات النفط، وبالتالي تحقيق ايرادات كبيرة".





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