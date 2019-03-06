2019/03/06 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد نائب وزير الدفاع التشيكي السابق يارومير نوفوتني أن الاعتداءات المتكررة التي شنتها الولايات المتحدة على سورية جاءت تحت ذرائع وحجج مزيفة.وقال نوفوتني في الجزء الثالث من حديثه مع موقع كوبرشدوا كمينولوستي الالكتروني: “إن العديد من وسائل الإعلام الغربية روجت لمعلومات زودتها بها السلطات الأمريكية والغربية بشأن سورية من دون التأكد منها” مشددا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نوفوتني: أمريكا هي التي صنعت “داعش” alansaar.

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