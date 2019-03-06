نائب: السنة لم يتفقوا لغاية الان على مرشحي التربية والدفاع

2019/03/06 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاربعاء، أن “المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تفاهم المكون السني على مرشحين لوزارتي الدفاع والتربية، مبينا أن تحالفي الفتح وسائرون يسعيان الى لملمة الملفات وخاصة مايتعلق بالكابينة.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تحالفي الفتح وسائرون يسعيان الى لملمة الملفات وخاصة مايتعلق بالكابينة الوزارية، حيث هناك […]

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