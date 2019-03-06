زعيم تركي معارض: الدولة بلا خطة.. وتحتاج برنامج تطوير

2019/03/06 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، إن تركيا دولة بلا خطة إنمائية، مضيفا أن البلاد بحاجة إلى برنامج تطوير جديد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.ونقلت صحيفة “حرييت” التركية عن كيليتشدار أوغلو قوله، الثلاثاء، إن “الدول تحتاج إلى التخطيط بالإضافة إلى مسار عمل.تخطط اليابان وكوريا الجنوبية للسنوات المائة […]

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