وزارة الاتصالات تشن حملة شاملة لإزالة التجاوزات في نينوى

2019/03/06 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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باشرت وزارة الاتصالات متمثلة بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية حملة شاملة لإزالة التجاوزات في نينوى بالتعاون مع هيئة النزاهة وهيئة الاعلام والاتصالات والأمن الوطني وبالتنسيق مع مديرية اتصالات نينوى شملت الحملة في اليومين الماضيين قضاء الحمدانية وناحية برطلة وناحية بعشيقة في شرق نينوى وناحية وانة وسد الموصل في غرب نينوى وتهدف الحملة الى إيقاف تهريب سعات الانترنت وحصر السعات عن طريق وزارة الاتصالات لما في ذلك من تعظيم واردات الوزارة والسيطرة على امن الاتصالات والمعلومات وتم خلال الحملة ضبط العديد من السعات الغير مرخصة وقامت هيئة النزاهة بإصدار أوامر قضائية بضبط معدات التهريب وإصدار مذكرات توقيف بحق الشركات المخالفة علما ان الحملة مستمرة خلال الأيام القادمة لإيقاف التهريب عن طريق الكوابل الضوئية اضافة الى الوصلات المايكروية لغاية تحقيق غايتها وضبط التهريب وتحويل سعات الانترنت الى وزارة الاتصالات.

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