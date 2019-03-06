أسد يهاجم صاحبه ويقتله في منزله

2019/03/06 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت تشيكيا حادثة غريبة من خلال قيام أسد بقتل صاحبه الذي ساهم بتربيته منذ الصغر في منزله.

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